Фигурное катание
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко — в гостях у «СЭ»

13:30

Сегодня, 20 октября, в 16.15 на YouTube-канале «СЭ» — прямой эфир с заслуженным тренером России Инной Гончаренко. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.

Главные темы:

— Исторический прокат Щербаковой в США: благодаря чему это стало возможно?

— Щербакову и Туктамышеву зажимали в оценках в Лас-Вегасе?

— Теннел теперь опасная соперница для россиянок?

— Браун без четверных обошел Алиева: все по-честному?

— Как идеально подготовиться к старту в Америке?

— Чего стоит ожидать от выступлений Медведевой, Трусовой и Кихиры в Канаде?

Номер WhatsApp для связи — +7 -925-901-01-00. ждем ваших вопросов! Присоединяйтесь!

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