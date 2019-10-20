Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко — в гостях у «СЭ»
13:30
Сегодня, 20 октября, в 16.15 на YouTube-канале «СЭ» — прямой эфир с заслуженным тренером России Инной Гончаренко. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.
Главные темы:
— Исторический прокат Щербаковой в США: благодаря чему это стало возможно?
— Щербакову и Туктамышеву зажимали в оценках в Лас-Вегасе?
— Теннел теперь опасная соперница для россиянок?
— Браун без четверных обошел Алиева: все по-честному?
— Как идеально подготовиться к старту в Америке?
— Чего стоит ожидать от выступлений Медведевой, Трусовой и Кихиры в Канаде?
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