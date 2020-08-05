Заслуженный тренер России по фигурному катания: «Коляда некрасиво поступил, когда решил уйти от Чеботаревой»

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова поделилась мнением о переходе призера Олимпийских игр-2018 в командном соревновании Михаила Коляды от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.

— Миша не очень красиво поступил, — отметила «СЭ» Людмила Великова. — Ему надо было перейти к Мишину лет пять назад. Сейчас не знаю, что получится из этого сотрудничества. Говорю так, потому что эта история задела меня за живое. Я очень хорошо отношусь к его тренеру Валентине Чеботаревой, которая тянет Коляду с шестилетнего возраста. Все травмы прошли вместе, все проблемы его решала, а он раз и ушел от нее к другому тренеру. Но так поступает большинство спортсменов. Они считают, что не они виноваты в своих провалах, а наставник. Так же от меня ушли Мишина и Галлямов. Разве тренеры виноваты, что Настя сорвала три элемента в короткой программе? Они считают иначе и решили, что у новых специалистов им будет лучше. Это все человеческий фактор. И ни один человек не хочет начать с себя. (Тимру Ганеев)

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