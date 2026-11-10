Зарубежные СМИ рассказали об оскорблениях Тибы после победы над Трусовой на Гран-при Китая

Победа японки Моне Тибы на этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне вызвала обсуждение в зарубежной прессе из-за поведения части зрителей на церемонии награждения. Тиба опередила Александру Трусову по сумме двух программ.

Чешское издание iDNES 10 ноября подробно описало инцидент во время церемонии вручения медалей. По его данным, некоторые болельщики встретили победительницу свистом и выкриками. Неодобрительные реплики прозвучали и во время исполнения гимна Японии. В материале подчеркивается, что речь идет о поведении части публики, а не всех зрителей турнира.

В социальных сетях после соревнований появились оскорбительные комментарии в адрес японской фигуристки. В результате Тиба ограничила возможность оставлять сообщения на своей странице. Британский комментатор Марк Ханретти раскритиковал подобное отношение к спортсменке. В поддержку японки также выступили фигуристы из разных стран.

Соревнования завершились 7 ноября. По официальному протоколу ISU Тиба набрала 224,48 балла, Трусова — 221,27, а представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин — 210,79. Россиянка выиграла произвольную программу с четверным лутцем, однако преимущества японки после короткой программы хватило для итоговой победы.

На следующий день Тиба выступила в показательных прокатах. В материале японского THE ANSWER отмечается, что на этот раз ее встретили аплодисментами. Разница между реакцией на награждении и приемом на гала-представлении стала отдельной темой обсуждения за пределами Китая.