Зарубежные фанаты фигурного катания выражают поддержку Тарасовой

Зарубежные поклонники фигурного катания в социальных сетях различным образом выражают поддержку заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, а американский канал TSL на своем Youtube-канале даже разместил видео с теплыми высказываниями о ней.

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко.

— Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви, — говорилось в обращении к Тарасовой.

А позже фанаты российского фигурного катания создали в интернете петицию, в которой предложили отстранить Тарасову от работы на телевидении. Сама тренер в резкой форме отказалась прокомментировать обвинения Тутберидзе в ее адрес.