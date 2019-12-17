Зарубежные фанаты фигурного катания выражают поддержку Тарасовой
Зарубежные поклонники фигурного катания в социальных сетях различным образом выражают поддержку заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, а американский канал TSL на своем Youtube-канале даже разместил видео с теплыми высказываниями о ней.
13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко.
— Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви, — говорилось в обращении к Тарасовой.
А позже фанаты российского фигурного катания создали в интернете петицию, в которой предложили отстранить Тарасову от работы на телевидении. Сама тренер в резкой форме отказалась прокомментировать обвинения Тутберидзе в ее адрес.
That's all I've got to say about your work. Loving the format of keeping us updated and absolutely living for it. Thanks! pic.twitter.com/1Ptx9N1EFH— Justyna ???kiewska (@ZolkiewskaJ) December 17, 2019