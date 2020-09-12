Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева после выступления на контрольных прокатах в Москве прокомментировала запрет на пронос игрушек и цветов, который был введен для болельщиков.

— Выступать было волнительно, но в меру. Мы встали в пару с Егором (Базиным, новым партнером. — Прим. «СЭ») 29 февраля, которое бывает раз в несколько лет, так все сошлось. Покатались три недели, и все закрылось. Входить тяжело не было, мы не оправдывали себя карантином. С июля нормально вкатывались. Ритм-танец получился неплохо, на публике ничего не сорвали, нигде не запнулись. «Физику» можно еще подтягивать, раскованность искать, процентов 30 мы ещё не сделали.

— Как вам запрет на цветы и игрушки для болельщиков?

— Лиза уже взрослая, ей не нужны игрушки, — посмеялся Базин.

— Есть риск, для меня и Егора любая простуда опасна. Если так нужно, если это правила — то окей, без проблем, — ответила Лиза. (Дмитрий Кузнецов)