"Заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки?" Туктамышева опубликовала фото с Медведевой

Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней спортсменка запечатлена с двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой и американской фигуристкой Майей Шибутани.

- А вы тоже заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки? - такой подписью сопроводила это фото Туктамышева.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзу. Туктамышева не поехала на турнир, оставшись запасной.

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