Закарян заявил, что Малинин получит ноль баллов в случае исполнения пятерного прыжка

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, стоит ли ожидать от американского фигуриста Ильи Малинина исполнения пятерного прыжка.

«Он и сам неоднократно говорил, что пятерные есть в его планах. Я бы не стал сейчас бежать вперед и говорить, что скоро все будет. Но при этом я лично очень верю, что в скором будущем и сальхов, и тулуп он сделает. Когда народ это увидит? Хотелось бы, чтобы уважаемые судьи как-нибудь определились со стоимостью этих элементов, потому что просто так биться с опасными прыжками, для которых нужна колоссальная концентрация, не надо. Если сегодня спросить у судей, какой балл получит Малинин, если прыгнет пятерной, они скажут: «Ноль». У этого прыжка нет никакой стоимости. Хочется, чтобы они уже сделали шкалу оценок. И тогда я уверен, что эту планку Илья возьмет. И не только он. У Юмы Кагиямы отличная крутка и большой запас на четверных», — приводит Sport24 слова Закаряна.

Малинин является первым в истории фигуристом, успешно исполнившим на соревнованиях четверной аксель. На счету 18-летнего спортсмена «бронза» чемпионата мира 2023 года, победа в чемпионате США (2023), также он чемпион мира среди юниоров (2022) и победитель командного чемпионата мира (2023).