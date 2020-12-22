Закарян высказался о будущем Евгении Медведевой

Известный агент и продюсер шоу Ари Закарян в разговоре с «СЭ» прокомментировал перспективы фигуристки Евгении Медведевой.

Двукратная чемпионка мира и серебряная призерка Олимпиады не соревнуется с короткой программы чемпионата России в Красноярске — почти год. За это время она вернулась к Этери Тутберидзе, но так и не сумела выйти ни на один старт из-за травм и коронавируса.

— Бог наградил ее исключительным умом, она очень хорошо соображает. И точно не пропадет. Будет это на льду или вне его — покажет время. Но она реально одна из самых эрудированных фигуристок за все мое время работы в фигурном катании. Она найдет себя в этой жизни. В фигурном катании сейчас очень жесткая конкуренция. Когда я читаю, что в России один сделал четверной в 11 лет, другая каскад 4+3 — слезы наворачиваются. На фоне того колоссального удара, который нанесен по фигурному катанию в мире

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Ари Закаряна — на сайте «СЭ»