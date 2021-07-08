Закарян сообщил, что формат премии в фигурном катании изменен из-за сложного сезона

Создатель премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards Ари Закарян сообщил, что из-за сложного сезона-2020/21 формат награды пришлось изменить.

«Первая премия прошла в онлайн-формате, и это было лучшее, что мы на тот момент могли сделать. Сейчас мы также вынуждены проводить ее в онлайн-формате, и все это, к сожалению, серьезно отличается от того, как изначально задумывалось, — праздник мирового фигурного катания со всеми обязательными атрибутами. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем то, что имеем, и формат предстоящей премии будет изменен, поскольку в этом году международного сезона практически не было — только чемпионат мира», — цитирует Закаряна ТАСС.

Церемония премии пройдет 10 июля онлайн. Участниками от России станут чемпионы мира Анна Щербакова и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Продюсером премии выступил владелец шоу Art on Ice Оливер Хенер.