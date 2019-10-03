Закарян прокомментировал слухи о том, что Сотникова отдала 2 миллиона рублей гадалке

Директор Аделины Сотниковой ?Ари Закарян прокомментировал слухи о том, что спортсменка отдала 2 миллиона рублей гадалке. Ранее появилась информация, что 23-летняя спортсменка отправила деньги интернет-гадалке, так как та обещала вылечить ее больную сестру.

Сестра фигуристки больна синдромом Тричера-Коллинза, редким заболеванием, вызывающим грубые дефекты лицевой части черепа. Сотникова не раз отмечала, что тратит свое гонорары на ее лечение.

— Только недавно с ней общался, и такой информации у меня не было, — сообщил Закарян в интервью 5-tv.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.

Сотникова перечислила интернет-гадалке 2 миллиона рублей