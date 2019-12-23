Известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян прокомментировал программы известных фигуристов в текущем сезоне.

— И все-таки, что влечет зрителя больше: женственная программа с классным катанием или четверные прыжки?

— Сложный вопрос. Девочка может быть просто привлекательной внешне и влюбить этим в себя, то же самое и с парнем. Стать образом или кумиром, за жизнью которого хочется следить. Сам я не могу подобрать правильный ответ.

— А если зайти с другой стороны, чья программа в этом сезоне вам по-настоящему понравилась, чтобы появилось желание пересмотреть ее несколько раз?

— Программы двух наших ведущих танцевальных пар Синициной/Кацалапова и Степановой/Букина, французев Пападакис/Сизерон и канадцев Гиллес/Пуарье. Хорошо смотрится Эймоз, явление-Ханю даже не обсуждается, он словно пришелец. Чен — это суперталант, который совершествуется с каждым днем. Да и наши ребята: Самарин пролетает в четверном лутце просто на невероятной скорости. Алиев очень мягенький и пластичный.

А девчонки это вообще... Если говорить чисто о программах, то у Загитовой и Медведевой они обе в этом сезоне хороши. Саша Трусова выходит на лед и все ждут: прыгнет четверные или нет? И это особенное чувство — ожидание рекорда и космических достижений. Как в случае с Усэйном Болтом и Майклом Фелпсом. Рекорд обновляется и ты думаешь: суперчеловек!

Косторная — элегантная красавица, фигуристка с «fullpackage». Аня Щербакова — умница, прекрасно воспитанная, cо своим стержнем — ведь она идет на четверные прыжки после серьезной травмы — перелома ноги в 2017 году, у нее вторая по сложности программа в мире. Перед Лизой Туктамышевой, выучившей в 23 года четверной прыжок, снимаю шляпу. (Екатерина Беспалова)

Ари Закарян: «Сегодня фигурное катание — это Россия и Япония»