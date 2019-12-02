Закарян назвал причину сбоев в системе голосования ISU

Известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян, ставший инициатором проведения премии «Ледовый Оскар» (ISU Skating Awards), прокомментировал ситуацию с возникновением сбоев в голосовании.

— Какие-то проблемы с доступом к системе голосования, видимо, возникли из-за повышенного интереса, очень высокая популярность у проекта, — цитируют «РИА «Новости» Закаряна. — Но сейчас IT-специалисты из Швейцарии налаживают работу системы.

В одной из номинаций россиянки Алина Загитова, Евгения Медведева и Алена Косторная претендуют на титул самого ценного фигуриста сезона. Шорт-лист из трех претендентов будет определен в результате голосования, которое завершится 10 февраля. Церемония вручения наград состоится на закрытии чемпионата мира-2020, который пройдет с 16 по 22 марта.