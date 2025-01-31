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Сегодня, 10:44

Захарова сообщила, что у трех жертв авиакатастрофы в США были российские паспорта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что три жертвы крушения самолета в США были обладателями российского гражданства.

«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта», — приводит слова Захаровой RT.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

По информации СМИ, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших

Источник: RT
Фигурное катание
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