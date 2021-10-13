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Загорски и Гурейро снялись с этапа «Гран-при» в Америке

13 октября, 19:08
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Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, снялись с этапа «Гран-при» Skate America. Турнир пройдет с 22 по 25 октября в Лас-Вегасе.

Их фамилий нет в списке участников турнира, опубликованном на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Отметим, что Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова и Андрей Багин.

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Иван Шитик все материалы автора
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