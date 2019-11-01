Загорски и Гурейро потеряли один балл в ритм-танце из-за пуговицы

Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро потерял балл из-за оторвавшейся пуговицы партнера во время выступления в ритм-танце на этапе «Гран-при» во Франции. За свой прокат россияне получили 75,05 балла и занимают пятое место.

— Сегодня мы прокатались неплохо, но досадно, что балл сняли за костюм — слетела пуговица, — приводит ТАСС слова Гуррейро. — Я сначала даже не заметил, но потом краем глаза углядел, как кто-то из судейской бригады начал на что-то на льду показывать. В произвольной программе на костюме пуговиц не будет.

Я сегодня скотчем конек замотал, и тут пуговица, хотя мы стараемся, чтобы все было под контролем, за всем следим. Вот такая же пуговица, попробуйте оторвите! А другая оторвалась.

На предыдущем чемпионате России спортсмены потеряли шанс на попадание в сборную из-за развязавшегося шнурка партнера.

Гран-при Франции по фигурному катанию: расписание и трансляции