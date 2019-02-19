19:17 | Фигурное катание

Загорски и Гурейро победили в финале Кубка России в танцах на льду

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На Кубке России по фигурному катанию в танцах на льду победу одержали Тиффани Загорски​ и Джонатан Гурейро.

На втором месте Бетина Попова и Сергей Мозгов. Третье место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин.

Великий Новгород

Кубок России

Финал

Танцы

Произвольный танец

1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - 117,49

2. Аннабель Морозов/Андрей Багин - 110,95

3. Бетина Попова/Сергей Мозгов - 109,89

4. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин - 98,02

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко - 85,79

6. Мария Игнатьева/Михаил Брагин - 82,67

Итог

1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - 195,02

2. Бетина Попова/Сергей Мозгов - 182,22

3. Аннабель Морозов/Андрей Багин - 180,01

4. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин - 153,52

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко - 133,94

6. Валерия Дементьева/Алексей Новиков - 131,23

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