Загорски и Гурейро победили в финале Кубка России в танцах на льду

На Кубке России по фигурному катанию в танцах на льду победу одержали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
На втором месте Бетина Попова и Сергей Мозгов. Третье место заняли Аннабель Морозов и Андрей Багин.
Великий Новгород
Кубок России
Финал
Танцы
Произвольный танец
1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - 117,49
2. Аннабель Морозов/Андрей Багин - 110,95
3. Бетина Попова/Сергей Мозгов - 109,89
4. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин - 98,02
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко - 85,79
6. Мария Игнатьева/Михаил Брагин - 82,67
Итог
1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро - 195,02
2. Бетина Попова/Сергей Мозгов - 182,22
3. Аннабель Морозов/Андрей Багин - 180,01
4. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин - 153,52
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко - 133,94
6. Валерия Дементьева/Алексей Новиков - 131,23