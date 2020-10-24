Загорски и Гурейро победили на этапе Кубка России в Сочи

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро победили в танцах на льду на этапе Кубка России в Сочи.

Второе место заняли Елизавета Хубайбердиева и Егор Базин. Тройку замкнули Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.

Сочи

Кубок России

3-й этап

Танцы

Итог

1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 201,02

2. Елизавета Хубайбердиева/Егор Базин — 197,00

3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 147,20

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 140,10

5. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 125,07