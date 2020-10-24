Загорски и Гурейро победили на этапе Кубка России в Сочи
18:34
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро победили в танцах на льду на этапе Кубка России в Сочи.
Второе место заняли Елизавета Хубайбердиева и Егор Базин. Тройку замкнули Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.
Сочи
Кубок России
3-й этап
Танцы
Итог
1. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 201,02
2. Елизавета Хубайбердиева/Егор Базин — 197,00
3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 147,20
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 140,10
5. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 125,07