Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца на Кубке России

В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию. Дуэт Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро лидирует после ритм-танца. Завтра, 19 февраля, пары будут соревноваться в произвольном танце.

Финал Кубка России

Великий Новгород

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 77,53

2. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 72,33

3. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 69,06

4. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 55,50

5. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 49,10

6. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 48,35

7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 48,15

8. Влада Чашникова – Захар Черезов – 40,40