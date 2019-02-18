Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца на Кубке России

В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию. Дуэт Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро лидирует после ритм-танца. Завтра, 19 февраля, пары будут соревноваться в произвольном танце.
Финал Кубка России
Великий Новгород
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 77,53
2. Бетина Попова – Сергей Мозгов – 72,33
3. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 69,06
4. Ольга Бибихина – Даниил Зворыкин – 55,50
5. Валерия Дементьева – Алексей Новиков – 49,10
6. Мария Игнатьева – Михаил Брагин – 48,35
7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 48,15
8. Влада Чашникова – Захар Черезов – 40,40
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