Загитову затравили в Инстаграме за участие в "Прямой линии". Она удалила свой пост

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова посетила "Прямую линию" с Президентом России Владимиром Путиным. После мероприятия она опубликовала фотографию в Инстаграме, но впоследствии ее удалила.

Возможно, причиной такого решения стала волна критики, которая обрушилась на спортсменку в комментариях. Пользователи обвиняли фигуристку в том, что она не разбирается в политике.

Ее фото и видео с "Прямой линии" появились на фан-странице в Инстаграме, где также столкнулись с волной критики. Впоследствии негативные комментарии были удалены, а к некоторым постам закрыты комментарии.

Загитова поделилась впечатлениями от "Прямой линии" Президента. Видео