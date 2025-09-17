Загитову внесли в базу «Миротворца»

Российская фигуристка Алина Загитова внесена в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

23-летнюю спортсменку внесли в базу за участие в фестивале «Таврида.Арт», проходившем в Крыму в 2021 году.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019).

Сайт «Миротворец» публикует данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В России признан экстремистским и заблокирован.