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17 сентября 2025, 12:19

Загитову внесли в базу «Миротворца»

Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова внесена в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

23-летнюю спортсменку внесли в базу за участие в фестивале «Таврида.Арт», проходившем в Крыму в 2021 году.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2019).

Сайт «Миротворец» публикует данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В России признан экстремистским и заблокирован.

Источник: ТАСС
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Алина Загитова
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