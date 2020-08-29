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Загитову включили в японскую семью

18:30
Алина Загитова. Фото https://www.instagram.com
Алина Загитова. Фото https://www.instagram.com
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Японское развлекательное издание D-News назвало российскую фигуристку Алину Загитову частью японской семьи, сообщает Instagram-страница фанатов олимпийской чемпионки.

По мнению СМИ, 18-летнюю фигуристку связывает с Японией любовь к суши, собакам акита-ину и игрушечной медведице Корилаккуме. Также авторы материала отметили уважение, с которым Загитова относится к заграничной аудитории, используя японский язык в своих публикациях в социальных сетях.

«За Японию катается ее главная конкурентка — Рика Кихира, но, похоже, у самой Загитовой наша страна вызывает любовь, а не чувство соперничества», — говорится в статье.

В минувшем сезоне Алина Загитова приостановила спортивную карьеру.

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