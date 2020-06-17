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17 июня 2020, 18:30

«Загитову оценят щедро, ей по силам быть в тройке». Российская фигуристка спрогнозировала успешное возвращение ученицы Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алена Леонова.
Фото Федор Успенский., «СЭ»

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в интервью «СЭ» выразила уверенность, что Алина Загитова вскоре возобновит спортивную карьеру и сможет бороться за медали чемпионата России.

— Алине ввиду этого карантина выпал шанс. Все затормозились, все заново набирают форму, и ей представляется шанс влиться в эту элиту. Просто тренируясь и показывая те результаты, которые у нее уже были. Ей не обязательно сейчас гнаться за четверными, достаточно сделать то, что она уже умеет, и она будет на высоте. Хотя зная характер Алины, она будет всегда стремиться еще выше, становиться с каждым сезоном лучше. Я не сомневаюсь, что она вернется. Она сто процентов вернется.

Если брать чемпионат России, главный старт года, то «быть на высоте» — это тройка. Она ей по силам. Если она вернет позиции даже не прошлого сезона, а скорее олимпийского. Понятно, что она выросла, и тяжелее делать эти элементы. Но если она этот контент Алина будет делать без сучка и задоринки, судьи ее оценят щедро. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Алены Леоновой — на сайте «СЭ»

Источник: https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/chto-figuristka-alena-leonova-dumaet-o-vozvraschenii-zagitovoy-i-trusovoy-intervyu-1683097/
Алена Леонова
Алина Загитова
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