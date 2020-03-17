Загитовой предложили участие в «Ледниковом периоде». Она отказалась

Как стало известно «СЭ», традиционное шоу «Ледниковый период» с участием звезд фигурного катания на Первом канале испытывает проблемы с перезапуском в новом формате.

Организаторы планировали отказаться от приглашения представителей шоу-бизнеса, а партнерами фигуристок-одиночниц должны были стать фигуристы-парники. Идея состояла в том, что сделать участницами шоу Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Марию Сотскову и дать им возможность попробовать себя в парных номерах.

Приглашение Загитовой «СЭ» подтвердили сразу несколько источников. Как заявил один из них, связанный с организацией шоу, «катающиеся певцы и актеры уже никому не интересны».

Один из собеседников «СЭ» рассказал, что проведение шоу во многом зависело от согласия Загитовой, однако она не приняла приглашения.

Теперь, вероятно, «Ледниковый период» в нынешнем сезоне не состоится, или концепция будет снова изменена. Как правило, показ этого проекта в телеэфире ранее стартовал в сентябре. (Дмитрий Кузнецов)