Загитовой подарили куклу в образе Кармен. Фото

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Инстаграме показала подарок от японских болельщиков. Фигуристке подарили куклу, которая похожа на нее саму в образе "Кармен".

На игрушке такое же платье, в котором выступала спортсменка в произвольной программе в минувшем сезоне.

Загитова сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.

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