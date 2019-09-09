Загитовой подарили ее картину в образе Клеопатры. Фото

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой после яркого и безошибочного исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России поклонники преподнесли необычный подарок.

Фигуристке подарили несколько ее портретов, один из которых был в образе Клеопатры — ее темы к произвольной программы нового сезона. Первым соревнованием Загитовой в сезоне должен стать коммерческий турнир Japan Open.