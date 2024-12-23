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Сегодня, 21:00

Загитовой отказали в гранте на 75 миллионов рублей на постановку шоу «Алые паруса»

Алина Савинова
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проект российской фигуристки Алины Загитовой для получения гранта на постановку нового ледового шоу.

Олимпийская чемпионка подала запрос 10 сентября на грант в размере 74,8 миллиона рублей на реализацию шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина. При этом сумма расходов не предполагала софинансирования. Целью проекта указывалось формирование интереса к произведениям русской классической литературы и русскому языку через ледовую постановку.

На сайте фонда заявка Загитовой помещена в список проектов, не получивших поддержки.

Планировалось, что шоу будет представлено в 2025 году в Санкт-Петербурге. 29 августа спортсменка дебютировала в Казани со своей ледовой программой под названием «Хранители времени».

Фигурное катание
Алина Загитова
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