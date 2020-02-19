Загитовой не хватает в женском катании? Live c Шахраем — в 13.30
10:00
19 февраля в 13.30 на Youtube-канале «СЭ» прямой эфир с серебряным призером Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в парном катании Сергеем Шахраем. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.
Главные темы:
— Выступление Косторной, Щербаковой и Трусовой на чемпионате Европы и их
перспективы на чемпионате мира
— Поражение Пападакис/Сизерон в Граце изменит расклад в мировом
танцевальном топе?
— Загитовой не хватает в женском катании?
— Распад сразу двух российских пар Столбова/Новоселов и Ефимова/Коровин:
почему так вышло и что нужно для успеха спортивной пары?
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