25 июня, 13:35

Загитова заработала 16 миллионов рублей на продажах билетов на свое шоу

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», за два дня до премьерного показа шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге на него продано чуть больше 6500 билетов общей стоимостью 15,8 миллиона рублей (из них порядка 500 билетов — на отмененные шоу 29 июня, билеты актуальны на 28-е число).

Судя по схеме зала, открыты на шоу Загитовой будут около 5000 мест из 11 800 — такова максимальная вместимость «Ледового». Учитывая три показа шоу, продано около 43 процентов билетов. Сейчас в продаже остаются билеты стоимостью 1500-3500 рублей, а также, по информации «СЭ», реализуются приглашения и билеты с 50-процентной скидкой для бюджетников.

Шоу «Ассоль» пройдет 27-28 июня в Санкт-Петербурге, среди звездных участников Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Владимир Морозов.

Алина Загитова
  • Михаил Лук

    В любом случае шоу себя не окупает.Просто бесплатных денег не бывает.А если есть свободные места,значит не особо людям это интересно

    29.06.2025

  • Михаил Лук

    Рудковская сказала,что шоу стоило 140 млн ру.За чей счет банкет?

    29.06.2025

  • zg

    Это точно!)

    29.06.2025

  • Alex K.

    Главное - ничего там не говорить, только стонать со значением, а то она своим голосом и косноязычием всех клЕЕнтов распугает

    29.06.2025

  • alexei zverev

    Ну обычно спонсирует государство.... Ошибся я значит ))) В любом случаи расходы ведь покрываются частниками

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну так Дима по-другому и не умеет

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Сиськи-масиськи это наша давняя скрепа!

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какой-то на удивление глупый и наивный взгляд на мир. Вы серьёзно?

    26.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Завидных? Или всё-таки завистливых? Учи русский, паря. Потом высказывайся.

    26.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Они спонсируют ее подход к гос средствам, не лохи чай свои тратить

    25.06.2025

  • zg

    Она бы его просто взорвала,а потом порвала!:laughing:

    25.06.2025

  • Еще больше губы сделает?:grin:

    25.06.2025

  • LemieuxMario3

    и на новые коленки)))

    25.06.2025

  • АМН

    И кто считал? на 28 июня практически все билеты проданы, это получаеься только на эти шоу почти 10000 продаж, а еще 27-е. Кому-то надо в школу возвращаться)

    25.06.2025

  • Диникин

    Каклы не за что уже платить не способны, от слова совсем!))) Алга!

    25.06.2025

  • Диникин

    То что она заработала, то ее))) То что ты смог заработать, то твое...)))

    25.06.2025

  • AtlasSM

    Президентский фонд культурных инициатив в гранте на реализацию проекта отказал. О других возможнных источниках бюджетного финансирования неизвестно. Генеральным партнёром шоу значится один из крупнейших автомобильных дилеров России, а официальным партнёром – одна из букмекерских контор. Также партнерское участие принял банк «Санкт-Петербург»

    25.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    и другие губы

    25.06.2025

  • Адекватный спартач

    В одном предложении не могут сочетаться слова Кузнецов, писать, профессионально...

    25.06.2025

  • Топотун

    Где солдат и кто такой фелляция iq62 ?

    25.06.2025

  • Топотун

    Любит фелляции от фелла

    25.06.2025

  • alexei zverev

    расходы в таких шоу частично или полглстью ложатся на госудаоство)))

    25.06.2025

  • alexei zverev

    позанудствую... хотя олимпийской чемпионке и можно зарабатывть)))шоу организовано на госудаоственные деньги. билеты наверняка часть проданы организациям и отданы сотрудникам некоторых организациц бесплатно. расходы это я так понимаю ложатся на государство))) так вот если посчитать расходы))) будет ли хоть какая-то прибыль... т. е. доход это продажа билетов и расход зарплаты, аренда зала и т. д. ну может я не прав. но у нас если приезжает какой-то артист, часть билетов пксть стоимость их бкдет до 8000 рублей покупается. зачем-то профсоюзом и раздается бесплатно)))

    25.06.2025

  • Ivan Ivanov

    Так если у неё со спонсорами ок пусть они ей и пронспонсиркют ее шоу.Чё гос.гранты клянчить?:thinking:

    25.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    реклама ледового шоу на СЭ

    25.06.2025

  • uAl

    во всем нормальном мире к крутым спонсорам тянутся спонсоры, это и хорошо. Мне кажется, у Алины со спонсорами не плохо

    25.06.2025

  • Семён Фадеич

    Чему завидовать, новым сиськам? Помолчал бы чучело.

    25.06.2025

  • uAl

    если бы к папику имела отношение - закрыли бы комментарии

    25.06.2025

  • uAl

    тут речь идет о ее шоу по фигурному катания, где она, на самом деле выдающаяся. тем более, не дали ей гос грант. к чему желчь к доброй, незлобной молодой девушке - не понимаю

    25.06.2025

  • fell62

    чёс по стране , как пойдёт )))

    25.06.2025

  • fell62

    ты нашёл себе замену армянских членов на Неньке , или так и бродишь неудовлетворённый ?

    25.06.2025

  • fell62

    Это она подавала заявку на софинансирование от Госкомспорта на 80 лямов....обычный кидок ...ну не шмогла.

    25.06.2025

  • fell62

    нет , папик любит Майклов из Манитобы )))

    25.06.2025

  • Кабанчик

    Лучше Алине в онли фансе поработать

    25.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    На момент вашего комментария всего 3 завидных коммента! Три, Карл!

    25.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Всегда радует, когда люди себя адекватно оценивают

    25.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    О том и речь:)

    25.06.2025

  • EAst17

    Хомячью обязательно надо кого-то ненавидеть .

    25.06.2025

  • Сергей С

    Да тут пенсионеры в основе трутся, много на жизнь обиженных

    25.06.2025

  • TokTram_

    А помимо прямых расходов - налоги? Организовала - не лично Загитова, а через ООО. Вот попробуй простл так забрать всю прибыль, будь ты хоть трижды владельцем...

    25.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Кроме того, это лично Алина Загитова заработала или все шоу целиком?

    25.06.2025

  • Павел Леонидович

    о, димка говноед) откуда вылез, чучело?)

    25.06.2025

  • uAl

    Девушка старается что-то делать, на месте не сидит. не ругается с кем-то, в скандалах не участвует. зачем столько злости в отношении к ней?

    25.06.2025

  • Slim Tallers

    Так может ну нафиг то фигурное катание,если она так успешно работает билитёром?!

    25.06.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Заголовок характеризует безграмотность автора. Она не "заработала" а продала билетов на сумму менее 16 миллионов. Оплата аренды, зарплата участникам, и иные расходы... Если ей что-то и останется, то самый мизер.

    25.06.2025

  • petrovich56

    А Митька Губерман будет или он уже на Никольской тренируется...с веслом?

    25.06.2025

  • zg

    Если и можно было выбрать максимально стремную фотку Алины,афтар это сделал,браво!:rofl:О,смотрите ка,афтар послушался и фото поменял!)))))Ну тут получше!)

    25.06.2025

  • взять все и поделить

    Дима, "заработала" - это эквивалент чистой прибыли, т.е. доходы минус расходы и налоги . 16 ломтей в твоем тексте - это только доходы. А расходы где, а где доля лично АЗ в оставшейся прибыли (а прибыль будет вообще?)? А кто там еще бенефициар всего этого? Если уж писать про такое, то хоть в какой-то степени профессионально и полно, а то чего-то ляпнул и пшел дальше) пс. и не надо завидовать)

    25.06.2025

  • Топотун

    И попку !

    25.06.2025

  • Топотун

    Ну раз вата платит, то Алга !

    25.06.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    сколько завидных комментов от никчемных мужчин

    25.06.2025

  • Belousov

    Еще на одну пластическую операцию хватит.

    25.06.2025

  • Секир-башка

    И что дальше?

    25.06.2025

