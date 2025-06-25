Загитова заработала 16 миллионов рублей на продажах билетов на свое шоу

Как стало известно «СЭ», за два дня до премьерного показа шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге на него продано чуть больше 6500 билетов общей стоимостью 15,8 миллиона рублей (из них порядка 500 билетов — на отмененные шоу 29 июня, билеты актуальны на 28-е число).

Судя по схеме зала, открыты на шоу Загитовой будут около 5000 мест из 11 800 — такова максимальная вместимость «Ледового». Учитывая три показа шоу, продано около 43 процентов билетов. Сейчас в продаже остаются билеты стоимостью 1500-3500 рублей, а также, по информации «СЭ», реализуются приглашения и билеты с 50-процентной скидкой для бюджетников.

Шоу «Ассоль» пройдет 27-28 июня в Санкт-Петербурге, среди звездных участников Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Владимир Морозов.