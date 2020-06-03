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Загитова записывала обращение, но что-то пошло не так. Видео с заразительным смехом

16:44
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео в сториз своего Instagram. Она пыталась записать обращение, но сбилась из-за своей собаки Масару, а затем заразительно засмеялась. Далее последовала удачная попытка.

— В это непростое время нам нужно держаться позитивными, — сказала Загитова. — Мы с Масару очень хорошо спим, сейчас вам покажем, что делаем и как готовимся.

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