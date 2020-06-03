Загитова записывала обращение, но что-то пошло не так. Видео с заразительным смехом

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео в сториз своего Instagram. Она пыталась записать обращение, но сбилась из-за своей собаки Масару, а затем заразительно засмеялась. Далее последовала удачная попытка.

— В это непростое время нам нужно держаться позитивными, — сказала Загитова. — Мы с Масару очень хорошо спим, сейчас вам покажем, что делаем и как готовимся.