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Загитова закроет короткую программу среди женщин на этапе «Гран-при» во Франции

09:49
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Короткую программу женщин на французском этапе «Гран-при» согласно жребию будет закрывать олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она выйдет на лед примерно в 21:41 по московскому времени.

Еще одна россиянка Алена Косторная выступит в первой разминке. Фигуристка выйдет на лед четвертой в 20:42. Мария Сотскова выступит седьмой, время выхода на лед — 21:15.

Французский Гренобль проводит соревнования с 1 по 3 ноября.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

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