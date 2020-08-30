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Загитова зачислена на факультет журналистики РАНХиГС

00:15
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова была зачислена на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.

На сайте РАНХиГС опубликован приказ о зачислении. Загитова в нем значится 113-й в списке из 115 человек. Указано, что она набрала 183 балла. Спортсменка будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика».

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://www.ranepa.ru/images/docs/pk/2020/prikazy2020/Prikaz_zach_8001_29-08-2020.pdf

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