Загитова: «Я непрофессиональный журналист. Это очень сложная работа»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от работы телеведущей. 18-летняя спортсменка стала ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным.

«Оценивать себя я не люблю, но могу сказать — я непрофессиональный журналист, я не доучилась до конца, у меня нет такого опыта, — цитирует ТАСС Загитову. — Это очень сложная работа, и я поняла, насколько она сложна, когда поучаствовала в этом, но рада, что это произошло. И спасибо Илье Авербуху за то, что он меня пригласил туда. Я старалась, делала все возможное, чтобы прогрессировать. Надеюсь, у меня это получилось».