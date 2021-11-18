Загитова: «Я кулинарный маньяк. Ноги сами ведут на кухню»

Российская фигуристка Алина Загитовва призналась, что любит готовить. Она также рассказала о том, что часто смотрит видео фуд-блогеров.

«Мое большое признание в любви. Готовка — это медитативное занятие, где я могу экспериментировать с продуктами и добиваться нужного вкуса! Я обожаю готовить, в этом есть что-то до безумия уютное и даже, пожалуй, творческое.

Панкейки, пасты, сырники, рагу... Мои сохраненные — это просто сборник рецептов на все случаи жизни и на любое настроение. Так что, признаюсь, я кулинарный маньяк», — написала Загитова.

19-летняя Загитова ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы.