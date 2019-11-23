Загитова выступит во втором отделении показательных выступлений «Гран-при» Японии. Ставший 4-м Воронов — в последнем
19:16
Российский фигурист Сергей Воронов, занявший четвертое место на японском этапе серии «Гран-при», выступит в последнем отделении показательных выступлений турнира.
32-летний россиянин в заключительном отделении гала-выступлений станет единственным фигуристом, не попавшим на пъедестал. Там же выступит победительница женского турнира Алена Косторная.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, занявшая на турнире третье место, выступит последней во втором отделении.
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