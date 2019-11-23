Российский фигурист Сергей Воронов, занявший четвертое место на японском этапе серии «Гран-при», выступит в последнем отделении показательных выступлений турнира.

32-летний россиянин в заключительном отделении гала-выступлений станет единственным фигуристом, не попавшим на пъедестал. Там же выступит победительница женского турнира Алена Косторная.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, занявшая на турнире третье место, выступит последней во втором отделении.