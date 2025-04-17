Загитова выступит на шоу в Японии со специально подготовленной программой

Фигуристка Алина Загитова выступит на шоу в Японии со специально подготовленной программой.

«Последний раз я была там во время коронавируса в 2021 году. В то время, когда страшно было даже выходить из дома, мы полетели по приглашению японской стороны на съемки фильма «Пальма». Это фильм русско-японского производства, сюжетом похожий на «Хатико», в нем я сыграла небольшую роль и выступила на льду со своей собакой Масару. Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь — выступать на Fantasy on Ice. Я уже выступала на этом шоу и знаю, насколько это крутые ребята и как у них все прекрасно организовано, Не могу пока об этом рассказывать (какие программы планирую катать), но это будет специально подготовленная программа для японских зрителей», — цитирует Загитову ТАСС.

Ранее стало известно, что на шоу также выступит Анна Щербакова.

Шоу Fantasy on Ice 2025 пройдет в Токио с 31 мая по 1 июня.

Вместе с российскими чемпионками на лед выйдут ведущие мировые фигуристы: Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, Юна Аоки, Кейдзи Танака, Рио Наката, Нобунари Ода и Кадзуки Томоно (Япония), Стефан Ламбьель (Швейцария), Адам Сяо Хим Фа, Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция).