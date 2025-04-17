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Сегодня, 12:07

Загитова выступит на шоу в Японии со специально подготовленной программой

Сергей Ярошенко
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Фигуристка Алина Загитова выступит на шоу в Японии со специально подготовленной программой.

«Последний раз я была там во время коронавируса в 2021 году. В то время, когда страшно было даже выходить из дома, мы полетели по приглашению японской стороны на съемки фильма «Пальма». Это фильм русско-японского производства, сюжетом похожий на «Хатико», в нем я сыграла небольшую роль и выступила на льду со своей собакой Масару. Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь — выступать на Fantasy on Ice. Я уже выступала на этом шоу и знаю, насколько это крутые ребята и как у них все прекрасно организовано, Не могу пока об этом рассказывать (какие программы планирую катать), но это будет специально подготовленная программа для японских зрителей», — цитирует Загитову ТАСС.

Алина Загитова и&nbsp;Анна Щербакова.Загитова и Щербакова выступят на шоу в Японии. Наших фигуристов не было там с 2019 года

Ранее стало известно, что на шоу также выступит Анна Щербакова.

Шоу Fantasy on Ice 2025 пройдет в Токио с 31 мая по 1 июня.

Вместе с российскими чемпионками на лед выйдут ведущие мировые фигуристы: Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, Юна Аоки, Кейдзи Танака, Рио Наката, Нобунари Ода и Кадзуки Томоно (Япония), Стефан Ламбьель (Швейцария), Адам Сяо Хим Фа, Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция).

Источник: ТАСС
Алина Загитова
Фигурное катание
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