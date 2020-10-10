Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 6-7 ноября на ЦСКА Арене, сообщает пресс-служба дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта.

В рамках фестиваля пройдут первый этап Кубка города Москвы и соревнования среди взрослых любителей «MozerTeam». Кульминацией фестиваля станет гала-вечер. Помимо 18-летней Загитовой выступят: Артур Даниелян, Хавьер Фернандес, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар — Максим Траньков.

Ведщим мероприятия станут Дмитрий Губерниев и «Бригада «У».