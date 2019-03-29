Загитова выступала на чемпионате России с огромным ожогом на ноге. Фото

Российская фигуристка Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с ожогом.

В одном из фан-аккаунтов спортсменки в Твиттере были опубликованы жуткие снимки, на которых зафиксированы повреждения олимпийской чемпионки. Сообщается, что фигуристка подвердила сообществу информацию о том, что у нее действительно были ожоги.

Напомним, что Загитова лидировала после короткой программы, но провалила произвольную и заняла лишь пятое место на соревнованиях. Однако тот факт, что пьедестал турнира заняли юниорки, возраст которых не позволяет им представлять Россию на взрослых международных соревнованиях, фигуристка попала в состав команды на чемпионат Европы и мира.

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