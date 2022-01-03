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Загитова высказалась о возможном завершении карьеры

14:50
Алина Загитова. Фото Olympics.com.
Алина Загитова. Фото Olympics.com.
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Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о своем будущем в фигурном катании.

— Пока ты не объявляла о завершении спортивной карьеры.

— Нет, конечно. Но на таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы.

— Не оставляешь мысль вернуться в спорт в каком-либо качестве, спортсмена, тренера?

— Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим, — цитирует Загитову Olympics.com.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Дополнительная информация:

https://olympics.com/ru/news/alina-zagitova-perezhitoe-posle-olimpiady-menya-do-sih-por-ne-otpustilo

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Виктория Кравченко все материалы автора
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