Загитова высказалась о возможном завершении карьеры
Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о своем будущем в фигурном катании.
— Пока ты не объявляла о завершении спортивной карьеры.
— Нет, конечно. Но на таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы.
— Не оставляешь мысль вернуться в спорт в каком-либо качестве, спортсмена, тренера?
— Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим, — цитирует Загитову Olympics.com.
В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Дополнительная информация:
https://olympics.com/ru/news/alina-zagitova-perezhitoe-posle-olimpiady-menya-do-sih-por-ne-otpustilo
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