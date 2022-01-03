Загитова высказалась о возможном завершении карьеры

Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о своем будущем в фигурном катании.

— Пока ты не объявляла о завершении спортивной карьеры.

— Нет, конечно. Но на таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы.

— Не оставляешь мысль вернуться в спорт в каком-либо качестве, спортсмена, тренера?

— Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим, — цитирует Загитову Olympics.com.