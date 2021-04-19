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Загитова высказалась о командном турнире сборной России

10:59
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась воспоминаниями о командном турнире сборной России на Кубке Первого канала.

«Это было абсолютно на мировом уровне. Я думаю, что Первый канал — такие же перфекционисты, и с каждым годом будет что-то новое», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, участвовали две команды: Загитовой и фигуристки Евгении Медведевой. В итоге победу одержала команда чемпионки Пхенчхана-2018.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/news/issue/2021-04-18/21:00#2

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