Загитова высказалась о командном турнире сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась воспоминаниями о командном турнире сборной России на Кубке Первого канала.

«Это было абсолютно на мировом уровне. Я думаю, что Первый канал — такие же перфекционисты, и с каждым годом будет что-то новое», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, участвовали две команды: Загитовой и фигуристки Евгении Медведевой. В итоге победу одержала команда чемпионки Пхенчхана-2018.