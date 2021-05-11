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Загитова выразила соболезнования в связи со стрельбой в казанской школе

13:55
Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова в сторис в Instagram выразила соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.

«Казань. Соболезную родным и близким», — написала спортсменка.

Сегодня, 11 мая, молодой человек устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о восьми погибших, в числе которых одна учительница. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.

Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram

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