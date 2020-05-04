Загитова выложила фото с собакой. Они кого-то ждут

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова опубликовала в сториз своего Instagram новую фотографию. 17-летняя российская спортсменка показала себя и свою собаку Масару, смотрящую в окно.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Шоу проходило в нескольких городах Швейцарии и стало последним выступлением фигуристки в ледовых шоу до начала всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.