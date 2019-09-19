Загитова вспомнила, как впервые встретилась с Тутберидзе и попросила ее автограф

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала вспомнила о первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.

— У меня был неудачный опыт в детстве, когда мне не дали автограф, — рассказала Загитова в интервью Первому каналу. — Не буду говорить кто. Я просила, это была мечта всей жизни, наверное, а мне не дали. Я тогда очень расстроилась, это непередаваемые чувства.

С Этери Георгиевной я сфотографировалась первый раз, по-моему, в Йошкар-Оле. Тогда я выступала за Ижевск. Я ее увидела, но боялась подойти — не скрываю этого. Для меня самым главным было сфотографироваться с ней, сказать «здравствуйте», чтобы она мне что-то ответила. Я поздоровалась, попросила сфотографироваться, она сказала «да».