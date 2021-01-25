ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова vs Медведева на командном турнире. Кто поедет на чемпионат мира? Live о фигурном катании

10:00

Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Рустам Имамов на YouTube-канале «СЭ» обсудят актуальные темы из мира фигурного катания. Начало — 14:00.

Главные темы эфира:

— Командный турнир в Москве: почему это на самом деле отличная новость?

— Загитова против Медведевой на командном турнире: это круто или глупо?

— Первенство России среди юниоров 2021: ожидания и прогнозы, кто победит в отсутствие Валиевой?

— Перспективы проведения чемпионата мира: отказ от участия Пападакис и Сизерона, состав сборной США

— Состав сборной России на чемпионат мира: как будет сформирован и кто в итоге поедет?

Присоединяйтесь!

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