Загитова vs Медведева на командном турнире. Кто поедет на чемпионат мира? Live о фигурном катании
10:00
Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Рустам Имамов на YouTube-канале «СЭ» обсудят актуальные темы из мира фигурного катания. Начало — 14:00.
Главные темы эфира:
— Командный турнир в Москве: почему это на самом деле отличная новость?
— Загитова против Медведевой на командном турнире: это круто или глупо?
— Первенство России среди юниоров 2021: ожидания и прогнозы, кто победит в отсутствие Валиевой?
— Перспективы проведения чемпионата мира: отказ от участия Пападакис и Сизерона, состав сборной США
— Состав сборной России на чемпионат мира: как будет сформирован и кто в итоге поедет?
Присоединяйтесь!
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