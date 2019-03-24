Загитова впервые упала на чемпионате мира. Видео

Российская фигуристка Алина Загитова продемонстрировала показательный номер на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Впервые на турнире она упала, не сумев точно исполнить первый прыжок.

Россиянка завоевала золотую медаль. Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана. На третьем месте еще одна россиянка Евгения Медведева.

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