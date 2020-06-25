Загитова вошла в рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40 лет
Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40 лет. Учитывался доход за последний год, упоминание в СМИ и популярность. Его возглавил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла 31-е место.
Доход спортсменки за год оценивается в 1,1 миллиона долларов. В прошлогоднем рейтинге Загитова была на 33-м месте.
Forbes представляет новый рейтинг 40 самых успешных российских звезд моложе 40 лет. Рейтинг возглавил боец Хабиб Нурмагомедов. Его доход за год оценен в $ 16,5 млн. Второе место в рейтинге сохранила телеведущая Ольга Бузова, заработавшая за год $ 2,7 млн и ставшая самой популярной знаменитостью в России. Певец Егор Крид, заработавший $ 6,9 млн, вытеснил из первой тройки Александра Овечкина. Хоккеист теперь — четвертый, его доход за год оценен в $ 15,1 млн. ? Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube. ? Подробнее смотрите на слайдах, а также читайте на сайте ? #Forbes #ForbesРейтинг #40до40
Также в рейтинг попали боец: Александр Овечкин (хоккей, 4-е место), Артемий Панарин (хоккей, 9-е место), Даниил Медведев (теннис, 12-е место), Артем Дзюба (футбол, 13-е место), Сергей Ковалев (бокс, 22-е место), Карен Хачанов (теннис, 23-е место), Мария Шарапова (теннис, 25-е место), Федор Смолов (футбол, 28-е место), Александр Головин (футбол, 32-е место).