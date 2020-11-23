«У Алины такие пышные формы!» Пользователи активно обсуждают внешний вид Загитовой после выступления в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательной программой в рамках «Гран-при Москвы». Спортсменка выступала под композицию группы M83 под названием Outro. Ее программа «Жизнь» посвящена умершей матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой.

После проката болельщики в соцсетях стали обсуждать внешний вид фигуристки.

gfcjnhbgfcdxsz : Жаль ,что в Большом театре нет льда. Алина покорила и Большой театр.

larisasarkisova1954: Алина прекрасна! А на льду еще прекраснее! Хочется смотреть и смотреть ее катание.

galinatolkacheva1073: И снова безупречное катание Алины! Праздник красоты, изящества, гибкости, профессионализма. Алина, спасибо за доставленную радость вновь насладиться твоим катанием!

Fontaaan: Алинка схуднула, же, да? Вот что значит сила воли!

Но были и те, кто усомнился в хорошей спортивной форме Загитовой.

natasha.belkova: Пора на диету.