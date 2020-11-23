«У Алины такие пышные формы!» Пользователи активно обсуждают внешний вид Загитовой после выступления в Москве
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательной программой в рамках «Гран-при Москвы». Спортсменка выступала под композицию группы M83 под названием Outro. Ее программа «Жизнь» посвящена умершей матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой.
После проката болельщики в соцсетях стали обсуждать внешний вид фигуристки.
gfcjnhbgfcdxsz : Жаль ,что в Большом театре нет льда. Алина покорила и Большой театр.
larisasarkisova1954: Алина прекрасна! А на льду еще прекраснее! Хочется смотреть и смотреть ее катание.
galinatolkacheva1073: И снова безупречное катание Алины! Праздник красоты, изящества, гибкости, профессионализма. Алина, спасибо за доставленную радость вновь насладиться твоим катанием!
Fontaaan: Алинка схуднула, же, да? Вот что значит сила воли!
Но были и те, кто усомнился в хорошей спортивной форме Загитовой.
natasha.belkova: Пора на диету.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю