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Загитова вместе с Масару сыграет в японском фильме. Она будет в роли самой себя

16:08
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в японской версии фильма «История Пальмы», сообщил режиссер картины Александр Домогаров-младший. По его словам, фигуристка появится в ленте вместе со своей собакой Масару.

— Японским продюсерам понравился сценарий. У России и Японии разные культуры и менталитет, но это история про человечество в общем... Японцы хорошо знают собственный рынок. Алина там очень популярна, она появится в фильме со своей собакой Масару, — приводит «РИА Новости» слова

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200826/zagitova-1576337208.html

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