Загитова вместе с Масару сыграет в японском фильме. Она будет в роли самой себя

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась в японской версии фильма «История Пальмы», сообщил режиссер картины Александр Домогаров-младший. По его словам, фигуристка появится в ленте вместе со своей собакой Масару.

— Японским продюсерам понравился сценарий. У России и Японии разные культуры и менталитет, но это история про человечество в общем... Японцы хорошо знают собственный рынок. Алина там очень популярна, она появится в фильме со своей собакой Масару, — приводит «РИА Новости» слова