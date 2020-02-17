Загитова в шутку подушила Транькова, а потом примирительно погладила

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков опубликовал в своем официальном Instagram видео, на котором его в шутку душит олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, а затем примирительно гладит.

Фигуристы находятся в Швейцарии, где принимают участие в юбилейном шоу «Art on Ice».

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании, Траньков вместе с Татьяной Волосожар завершили соревновательную деятельность в марте 2016 года.