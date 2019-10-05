Загитова в новом платье для образа Клеопатры. Как вам?

В сети появились первые фотографии олимпийском чемпионки Алины Загитовой в образе для произвольной программы «Клеопатра» на турнире Japan Open.

За ее исполнение фигуристка получила 154,41 балла, что стало вторым результатом после ее одногруппницы двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, набравшей 160,53 балла и исполнившей четыре четверных прыжка. Удачные прокаты россиянок позволили команде Европы одержать победу на турнире.