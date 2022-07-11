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Сегодня, 08:42

«Какая же зайка». Загитова в лосинах станцевала на льду

Загитова в лосинах станцевала на льду
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка станцевала на льду.

«Всем хорошего дня», — написала Загитова.

«Какая же зайка», — написал подписчик,

«Классный танец», — отреагировал другой фаната,

«Красотка», — прокомментировал видео болельщик.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, а также чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

Фигурное катание
Алина Загитова
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