«Какая же зайка». Загитова в лосинах станцевала на льду

Загитова в лосинах станцевала на льду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка станцевала на льду.

«Всем хорошего дня», — написала Загитова.

«Какая же зайка», — написал подписчик,

«Классный танец», — отреагировал другой фаната,

«Красотка», — прокомментировал видео болельщик.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, а также чемпионка мира (2019) и Европы (2018).