«Какая же зайка». Загитова в лосинах станцевала на льду
Загитова в лосинах станцевала на льду
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка станцевала на льду.
«Всем хорошего дня», — написала Загитова.
«Какая же зайка», — написал подписчик,
«Классный танец», — отреагировал другой фаната,
«Красотка», — прокомментировал видео болельщик.
Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, а также чемпионка мира (2019) и Европы (2018).
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